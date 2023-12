Cabaretní ples

Plesová sezona se blíží a Vy máte opět po roce možnost plesat s Cabaretem des Péchés.

K poslechu a tanci zahraje hudební skupina The Only Way.

Můžete se těšit na kabaretní vystoupení, nové koktejlové menu, dobroty z naší vitríny a tombolu o skvělé ceny.

Zkrátka o zábavu bude postaráno.

Tak se hoďte do gala a přijďte k nám protančit střevíce.

Dveře se otevřou v 19:00, zahájení programu 20:00

V ceně vstupenky welcome drink.