Zveme všechny amatérské zpěváky na Karaoke night do Cabaret des Péchés. Přijďte si zazpívat svou srdcovku, ať už sami, anebo s bandou přátel.

Skladby, které si můžete zazpívat, najdete tady https://www.karafun.com/karaoke/, tak si vyberte, abyste měli možnost pořádně zazářit.

Dveře baru jsou otevřené od 18:00, Karaoke night začíná v 19:00.

—

We invite all amateur singers. Come to sing your favourite songs by yourself or with group of friends.

Songs, from which you can choose, you can find here https://www.karafun.com/karaoke/ , so choose yours, to shine like a star.

Our bar is open from 18:00, karaoke starts at 19:00.

Entrance 99 Kč