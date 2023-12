Giacomo Turra (IT/USA)

V Metro Music Baru v Brně zahraje 15. února 2024.

„Říci, že Giacomo Turra ví, co znamená „groove“, by bylo slabé slovo. On toto slovo spíše ztělesňuje. Ať už jde o hraní Stevieho Wondera, George Bensona, Prince, nebo jeho vlastní improvizované kousky, tenhle italský kytarista má svůj vlastní způsob, jak hrát muziku,“ napsala v Guitar Magazine hudební publicistka Sophie McVinnie a v podstatě tak shrnula to, co se pravidelně honí hlavou těm více než 592 tisícům followerů na Instagramu pokaždé, když Turra vyšle do světa nové video.



Giacomo Turra se narodil se v roce 1997 v Miláně. Na kytaru začal hrát ve 13 letech pod vlivem sbírky desek svého otce. Jamoval při poslechu takových jmen, jako je Stevie Wonder, George Benson či Herbie Hancock. V roce 2018 odstartoval svůj hudební projekt pod jménem JMT. O dva roky později, když celý svět zachvátila pandemie covidu-19, začal vydávat videa na Instagramu a nastoupil tak do výtahu ke slávě.

V červenci 2021 vydal Giacomo „The Groove Sessions“, kompilaci funkových a R&B coververzí nahraných s renomovanými hudebníky a zpěváky z celého světa. Druhé album, které by mělo vyjít v příštím roce, vznikalo ve Spojených státech amerických a ochutnat můžete první singl „Soul Speak“. Turra před časem vydal svůj signature kytarový efekt Supafunk a vlastní model kytarového snímače od firmy Mama Pickups.

Giacomo Turra přijede v únoru do Brna se svou kapelou The Funky Minutes v sestavě Anna Polinari – zpěv, klávesy, Francesco Dallago – bass, zpěv, Matteo Dallape – bicí a Alessandro Russo – saxofon, perkuse.