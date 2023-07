Tvůrčí psaí - próza - Pavla Horáková

Kreativní psaní

Máte doma plné šuplíky textů, nebo vás naopak děsí prázdná stránka? Co vlastně chcete sdělit? A komu? Znáte své postavy? A máte je rádi? Poslechněte si, jak k psaní přistupují jiní, a pak to udělejte po svém, protože tak jako vy to nikdo jiný nedokáže. Kromě samotného psaní a povídání o něm dojde i na praktické tipy z autorské, redakční a nakladatelské praxe.