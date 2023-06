drama / přístupnost: od 12 let / 110 minut / cz a sk titulky Snímek vypráví příběh dvou dívek zmítaných citovou nejistotou. V období první světové války přichází patnáctiletá Anka pracovat jako služka do pražské vily vysoce postaveného rakousko-uherského úředníka a jeho manželky. Ančinou novou rodinou se stává ostatní služebnictvo – kuchařka Kristína, služka Líza nebo zahradník Štefan. Kromě nich však získává i úhlavního nepřítele – stejně starou dceru z panské rodiny Resi. Nevraživost se však postupně promění v sympatie a mezi mladými ženami se rozvine romantický vztah. To vše v době, kdy ženy neměly ani volební právo, nehledě na právo na lásku podle vlastního výběru. Může jejich vztah přežít, nebo doplatí na tehdejší normy a pravidla? Film je inspirovaný stejnojmenným románem Hany Lasicové, která je společně režisérkou Solčanskou i spoluautorkou scénáře. „Ústřední postava Anky má svůj předobraz v tetě Ance, která vychovávala moji mámu Magdu a tetu Milku, sestry Vášáryovy. Zachovaly se nám po ní fotky a vzpomínky, a to je vlastně všechno, co po ní zůstalo,“ přibližuje pozadí příběhu Lasicová.

Režie: Mariana Čengel Solčanská • Scénář: Hana Lasicová, Mariana Čengel Solčanská • Hrají: Dana Droppová, Radka Caldová, Vica Kerekes, Zuzana Mauréry, Aňa Geislerová, Karel Dobrý, Cyril Dobrý, Lukáš Pelč, Peter Nádašdi, Vilma Frantová Vstupné: 90 Kč Vstupenky v předprodeji k kanceláři KD Strážničan nebo online. Hlavním partnerem Letního kina Svět Strážnice je Město Strážnice.