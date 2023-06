Alibi na klíč: Den D

Režie: Philippe Lacheau Přístupnost: 12+ Titulky: cz dabing Délka: 88 minut Žánr: komedie Užívejte si neřestí, „Alibi na klíč“ to za vás vyžehlí. „Alibi na klíč“ je kancelář, která vymyslí a poskytne alibi na cokoliv, co chcete. Na fotbal místo na večeři s příbuznými? Ulejt se z práce? Aférka? Nevěra? Nebo mít prostě chvíli od všeho pokoj? Hrdinové z komedie Alibi na klíč všechno perfektně zařídí a nikdo nemá ani páru. Ale ouha! Věci se někdy umí zamotat. Greg, hlavní hrdina filmu a všech možných alibi, samotný bůh našich neřestí a tajemství, se zamiluje. Bezhlavě, samozřejmě. Vždyť jeho přítelkyně je krásná, sympatická, ve všech směrech úžasná a taky ho miluje. Nicméně nesnáší, když někdo lže, a tak Greg raději tají, co vlastně dělá a čím se jeho agentura zabývá. To je ale jenom začátek. Když se jde seznámit s rodiči své životní lásky, zjistí, že jejího tátu velmi dobře zná. Právě mu totiž připravil neprůstřelné krytí na víkendové zálety. Lavina šílených událostí, malérů a zvratů na sebe nenechá dlouho čekat. A jakmile jedna prekérní situace odezní, už je tu druhá... a třetí... a čtvrtá. Alibi na klíč je komedie, která vás naučí říkat pravdu. Anebo si sehnat pořádný alibi.

