Best of Canvas 01 — Bolf, Dokoupil, Kunc, Pastrňák, Písařík, Skrepl, Stratil, Střížek, Špaňhel, Štech

best of canvas 01 JOSEF BOLF, JIŘÍ GEORG DOKOUPIL, MILAN KUNC, PETR PASTRŇÁK, PETR PÍSAŘÍK, VLADIMÍR SKREPL, VÁCLAV STRATIL, ANTONÍN STŘÍŽEK, JAKUB ŠPAŇHEL, ADAM ŠTECH Koncept napnutého plátna na čtyřech dřevěných lištách byl, je a bude ten nejdůležitější pro všechny malíře. Malba je v tomto konceptu svobodná a pro samotné umělce pozitivně konfrontační. Plátno je jako nástroj a obraz se musí naladit tak, aby zahrál. Každý z umělců skupinové výstavy hraje v jiné tónině, ale to, co je spojuje, je právě napnuté plátno. Výstava “Best of canvas 01” bude jedinečnou skupinovou výstavou nejvýznamnějších českých malířů současnosti. Kurátor Vilém Kabzan Vernisáž 7. 6. od 18:00 za účasti autorů