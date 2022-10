Brno vědecké - Mendel

U příležitosti 200. výročí narození Johanna G. Mendela 1822-2022



Od malé zelené kuličky ke vzniku významného vědního oboru. Krok za krokem Brnem po stopách malého velkého muže Johanna Gregora Mendela. Objevte, kde ve městě zanechal stopy nejen jako řeholník a badatel, ale také coby pedagog, zemědělec, meteorolog, včelař nebo i pacient a bankéř.

Mimo genetiky se s Tomášem Jordánem z Klauznburgku ponořte do balneologie a epidemiologie, s Kurtem Gödelem do logiky a matematiky nebo s Viktorem Kaplanem do techniky a také zjistěte, čím se jako vědci proslavili Georg Placzek, Vincenc Petke, František Ninger či Otakar Kallauner.

…příběhy v souvislostech.

