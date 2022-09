Libor Veselý - 22 v pohybu

Libor Veselý je jedním z představitelů střední generace proudu malířských individualit. Na velkoformátových plátnech reflektuje své životní zkušenosti, zároveň však nachází inspiraci v mytologiích, uměleckých dílech a dalších rezervoárech kolektivní lidské zkušenosti. Propojuje tak osobní vize s tím, co představuje lidskou bytost, a bourá iluzi naší vzájemné oddělenosti. Bytostné hledání smyslu života, vesmíru a vůbec se v případě Libora Veselého vyznačuje nezměrnou citlivostí, s níž nám ve svých obrazech nabízí široce otevřené oči upřené na realitu a lidskou existenci.

Výstava 22 v pohybu představuje Libora Veselého jako vypravěče příběhů z cest do imaginací. Soubor vystavených děl, zdánlivě neucelený, spojuje linka narace ve specifickém symbolickém jazyce. Každý z obrazů vypráví příběh o člověku v pohybu jeho existence.

Charakteristická je pro něj precizně zvládnutá technologie klasické olejomalby, poučenost kompozičními řešeními barokních mistrů, figurální kresbou manýrismu či znalost barevné skladby benátské renesance. Tato návaznost na tradici evropské malby poskytuje odpověď na to, proč se například několik let věnoval důkladnému studiu Tizianova obrazu Apollo a Marsyas v Kroměříži.

Prostředkem vyprávění v jeho dílech je realisticky ztvárněné tělo. Figury zaujímají pozice, obydlují plátna svými postoji, utíkají, skáčou, bojují nebo se na nás jen dívají. Základem je anatomie těla a setkání těla, pohybu a symbolismu. Postavy uvolněností svého těla či zatnutím svalů znázorňují určité archetypy, kterým rozumíme, podobně jako rozumíme smyslu mýtů, pohádek a podobenství. Hovoří k nám řečí symbolů a metafor. A co víc, sám autor zde také vstupuje do archetypu. Archetypu figurativního malíře plného tvůrčí energie.



Vernisáž: so 22. 10. 2022 v 16:00 h.



Kurátorka výstavy: Radka Kaclerová

Libor Veselý

*1977 v Brně

Vystudoval malbu na Akademii výtvarných umění v Praze (2003, prof. Jiří Sopko), v Ateliéru figurativní malby (2000, prof. Jiří Načeradský) na Fakultě výtvarných umění VUT v Brně a absolvoval stáž na École Supérieure des Beaux-Arts v Lorient ve Francii (1999). Pravidelně vystavuje od roku 2002. Z posledních výstav uveďme IX (Dům pánů z Kunštátu, Dům umění, Brno, 2021), Praxe divočiny (Dům umění v Opavě, 2020), Body Axes (MAMA Gallery, Berlin, 2019) Hory/Moje zimy (Městská galerie Blansko, 2017) a Energie (Galerie Slévárna, Brno, 2014). Autor žije na Tišnovsku.

http://www.libor-vesely.com