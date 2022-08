Tajemství řeči těla a analýza vzhledu

Chcete mít bystré oko Sherlocka Holmese a svižné šedé buňky mozkové Hercula Poirota? Naučte se vidět detaily, které vás dovedou k pravdě! Ať už chcete lépe porozumět lidem, získat výhodu oproti svému partnerovi anebo uspět v pracovní oblasti, schopnost číst mikrovýrazy a řeč těla vám dá výhodu. Přednáška lektora Ondřeje Staňka nám přiblíží metody, jak rozpoznávat signály skrytých emocí, jak analyzovat chování a jak rozpoznávat lži. Ondřej Staněk bude poutavě vyprávět o: – tom, jak opravdu pozorovat řeč těla – tom, co jsou mýty o řeči těla a co skutečně říkají vědecké poznatky – tom, jak rozpoznávat mimické signály emocí – tom, jak rozeznat, kdy vám váš komunikační partner něco tají a jaké pocity při tom prožívá – schopnosti nejen pozorovat a analyzovat řeč těla Po přednášce je připravená diskuze. Ing. Ondřej Staněk je konzultant a lektor prezentačních schopností, prezentačního dizajnu a komunikace. Pomáhá firmám, které chtějí prezentovat svoje produkty a služby efektivněji. Poskytuje konzultační služby řečníkům na mezinárodních i tuzemských konferencích. Působí jako mentor v síti Impact Hub, spolupracuje s agenturou CzechInvest a s inkubátorem Laboratoř Nadace Vodafone. Přednáší ve studentských klubech vysokých škol a přednáší rétoriku a její přesah do současnosti na Karlově Univerzitě v Praze.