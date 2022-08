Benefiční koncert pro Salesiánské misie v Bulharsku 2022

Cílem benefičního koncertu je podpořit projekt výchovy a vzdělávání nejchudších dětí ve Staré Zagoře. Program koncertu 15:00 Zahájení 15:30 Koncert aKamarádi 16:30 Doprovodný program 16:45 Talk Show 18:00 Petr Bende Trio - akustický koncert 19:00 Doprovodný program 19:15 Talk Show 20:30 Koncert Way to Go 21:30 Dražba předmětů Součástí koncertu bude představení Salesiánského díla v Bulharsku aktuální informace o stavbě školy a kostela ve Staré Zagoře. Letos budou zařazeny 2 bloky Talk Show se zajímavými hosty. Na koncertě bude možné přispět na tento projekt a také si vybrat z různých dárkových a upomínkových předmětů přímo z Bulharska. Součástí bude také bohatý doprovodný program. Více o salesiánech v Bulharsku zde: https://www.sdb.cz/bulharsko/stara-zagora/