Obec Nová Lhota vás srdečně zve na koncert kapely NO NAME, který se uskuteční 14. srpna 2022 od 19:00 hodin na fotbalovém hřišti v Nové Lhotě. No Name jsou stálicí česko-slovenské scény. Na kontě mají celkem deset studiových alb, z nichž poslední S láskou vyšlo v roce 2016. Mezi jejich největší hity patří písně Žily, Prvá, Lekná, Čím to je nebo Večnosť. Předskokany No Name budou Honza Grebík a JaGr band. Kromě hudby se návštěvníci mohou těšit na bohatý doprovodný program včetně zábavných atrakcí pro děti. _________________________________________________________________________ Vstupné: 200 Kč (děti do 15 let a občané Nové Lhoty mají vstup zdarma) Vstupenky zakoupíte v předprodeji zde