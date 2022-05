Svět se zbláznil. Křičí, strachuje se, spěchá a nadává. Je nesrozumitelný – jako by ani nemluvil česky. Who are you? Wo bist du? Nerozumím! A on nerozumí mně!

Inscenace ze skutečných příběhů lidí s Downovým syndromem. Kdo vlastně komu nerozumí a kdo je tu ten normální? S humorem. (Neseriózním.)

V představení se mluví česky a anglicky (jednoduchá angličtina), české části jsou doplněné anglickými titulky.