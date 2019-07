Můj báječný rozvod je laskavá komedie, kterou irská autorka věnovala všem, kteří ne vlastní vinou zůstali sami.

Hra se poprvé uváděla v irském Druid Theatre, odkud se přesunula do londýnského divadla Apollo ve West Endu, kde obdržela cenu Olivier nomination for Best Entertainment. I když se od doby svého vzniku hraje ve 32 zemích, autorka uvádí, že pražská produkce patří mezi její nejoblíbenější. Od premiéry v roce 2003 se představení těší nepřetržitému zájmu diváků a je dosud nejdéle uváděným titulem Geraldine Aron v jedné zemi.

Autor: Geraldine Aron

Režie: Jana Kališová

Hrají: Eliška Balzerová

Scénografie: Miloň Kališ

Kostýmy: Katarína Hollá

Premiéra: 23. 10. 2003

Divadlo: Filmová a divadelní agentura