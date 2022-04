SDÍLEJTE TO, NEŽ TO SMAŽOU: Panelová diskuze o dezinformacích

Ve čtvrtek 5. května od 15 hodin se v brněnském Univerzitním kině Scala uskuteční panelová diskuse o dezinformacích. Na akci s příhodným názvem Sdílejte to, než to smažou promluví zvučná jména, která se problematikou šíření dezinformací zabývají. Mezi panelisty se objeví Michal Klíma, vládní zmocněnec pro dezinformace a média, Johana Bázlerová, zakladatelka projektu Jsem v obraze, nebo Bob Kartous, mluvčí Českých elfů. Debatu pořádá studentská agentura PR Gang. V posledních letech se téma dezinformací a fake news díky rychlosti sdílení informací stalo běžnou součástí života. Přesto ale ne každý ví, co si pod těmito termíny představit. Jak odlišit pravdivé informace od těch nepravdivých? Jak o pochybných zdrojích mluvit se svými nejbližšími, když jim věří? Kde se nachází hranice mezi svobodou slova a jednáním v mezích zákona? Nejen tomu se budou věnovat odborníci na panelové diskusi zaměřené na problematiku dezinformací. „Pozvání přijali hosté, kteří se tematice věnují dlouhodobě, zároveň ale každý jiným způsobem, přitom se vzájemně velmi dobře doplňují. Mezi panelisty usedne například Michal Klíma, vládní zmocněnec pro oblast médií a dezinformací, nebo Johana Bázlerová, zakladatelka projektu Jsem v obraze,“ uvádí Anna Kraus, vedoucí studentské agentury PR Gang, která debatu pořádá. Kromě již zmíněných hostů jsou na seznamu diskutujících také Bob Kartous, ředitel Pražského inovačního centra a mluvčí Českých elfů, Jana Soukupová, novinářka, spisovatelka a disidentka, Michal Hroneš, vedoucí inovací a zákaznické péče v Newton Media, a Petr Lesenský, zakladatel PR agentury Lesensky.cz. Debatou bude v roli moderátora provázet Ondřej Aust, šéfredaktor Médiáře. Záštitu nad akcí převzal 1. náměstek primátorky města Brna Petr Hladík. Odborníci odpoví na otázky „Cílem akce je umožnit nejen studentům, aby se dozvěděli, jak dezinformace rozpoznat, jak k nim přistupovat a jak se jim bránit. Kdokoliv bude mít možnost zeptat se pozvaných odborníků na to, co ho z oblasti dezinformací a fake news zajímá, a utvořit si tak jasnější představu o této problematice,“ říká Kraus. Debata Sdílejte to, než to smažou se uskuteční již ve čtvrtek 5. května 2022 od 15 hodin v brněnském Univerzitním kině Scala. Vstup je zdarma.