Přihlašování na letní tábory v Brně i v přírodě

Letní tábory budou samý obdivuhodný zážitek a splněný sen. A děti nemusí jezdit daleko! Deset lužáneckých pracovišť v Brně a okolí se promění ve školu čar a kouzel, šmoulí vesničku, džungli, cirkus, filmová studia a tvořivé dílny všeho druhu. Ano, Brno je plné divů! Stačí si vybrat ze seznamu. Na své si přijdou i dobrodruhové v přírodě. Co víc si přát? Balte kufry, jede se na tábor! Více na luzanky.cz. Pobytové tábory Pro akční zážitky jsou české luhy a háje jako stvořené! S Lužánkami můžete sjíždět řeku, vyrazit na cyklovýlet, poznávat památky i přírodu, opékat dobroty pod širým nebem, zpívat u táboráku a hrát hry od rána do večera. Nedivte se, přesvědčte se! Příměstské tábory Všude dobře, v Brně nejlíp! Navíc, když tu máme deset divů, kde bude každý týden v červenci i v srpnu vyladěný unikátní program. Řekněte kamarádům, bude to prima!