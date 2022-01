Kurz Aromalampa

Umělecké dílo, které rozzáří domov a vytvoří kouzelnou atmosféru. Co je to? Aromalampa! Vyrobte si svůj originální kousek v SVČ Lužánky - pracoviště Lesná, a to 13. února. Zváni jsou rodiče i děti, začátečníci i pokročilí! Na kurz je potřeba se přihlásit do 6. února. Světlo se k nám sice vrací, ale jen pozvolna. Přijďte si zpříjemnit nedělní odpoledne do keramické dílny a vytvořit vlastnoručně prořezanou lampu či aromalampu. Přihlašujte se podle zájmu o konkrétní typ výrobku (Aromalampa vysoká, Aromalampa široká, Lampa). Akce je vhodná pro děti od 10 let s doprovodem dospělého. V ceně je profesionálně vytočený keramický výrobek, který budete prořezávat (aromalampa nebo lampa), výpal, případná glazura (podle dohody na workshopu), vzory pro inspiraci, pomůcky na vyřezávání, odborné vedení.