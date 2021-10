Petr Veselý Staré kresby

Od května do září roku 2021 bude v prvním patře Pražákova paláce k vidění intervence Petra Veselého s názvem Staré kresby. Petr Veselý většinu svého života působí na brněnské výtvarné scéně jako výtvarník, básník a pedagog. V rámci výstavy jsou prezentovány čtyři cykly kreseb od 80. let, přičemž v průběhu intervence se budou některé kresby obměňovat za jiné. Petr Veselý ve svých dílech často pracuje s textem, který vkládá přímo na plátno a papír v podobě písmen, slov či úvah a básní. Díky tomu také intervence vstupuje do působivého dialogu s texty Jiřího Valocha na stěnách výstavního sálu.

