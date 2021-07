IMT Smile v Brně

Pred pár týždňami skupina IMT Smile vydala nový singel MIESTO. Singel bol rovnako predzvesťou nového a dlho avizovaného albumu.

„Veľmi sa teším z tohto albumu. A veľmi mu verím. Sú to piesne, ktoré sme tvorili od leta 2019, kedy vznikla filmová Príliš osobná známosť s Nikol Štíbrovou, až do marca 2021. Okrem spomínanej piesne s Nikol sme album nahrávali v Birdland štúdiu pri Manínskej tiesňave. Nádherné miesto. Absolútny kľud. A aj to bolo veľmi dôležité pre samotné nahrávanie. Ako prvú sme nahrali pieseň Navždy a postupne počas tohto obdobia sme absolvovali niekoľko nahrávacích session“ Približuje vznik albumu líder IMT Smile Ivan Tásler.

„Na albume SRDCE ROZUM BLVD máme niekoľko hostí. Okrem Bena Cristovaa, ktorý je s nami v piesni Miesto je na albume aj Nela Pocisková. Nela vniesla do piesne Dážď silnú emóciu. Netradične máme na albume aj song v angličtine kde spolu s nami spieva reggae umelec pôvodom z Jamajky Winston Reedy. Pieseň Peaceful village je o jednej nádhernej pláži a hippie dedinke, z ktorej sa po čase stalo jedno veľké stavenisko plné hotelov a kasín.“

„Album vychádza nielen digitálne a na CD ale tiež aj na red clear vinyle. Červená farba a magická atmosféra obalu LP dopĺňa celú vizuálnu stránku diela, ktorú pre skupinu pripravil Peter Ivan, ktorý s kapelou spolupracuje od roku 2002 “ uzatvára Ivan Tásler.