Měsíc autorského čtení: Jan Škrob: Bojovně a s vervou

Narozen 1988 v Praze. Básník, překladatel, moderátor. Zpěvák skupiny Lipless Lincoln and the Sinners. Někdejší šéfredaktor časopisu Protestant. Člen Asociace spisovatelů a Českobratrské církve evangelické. V roce 2018 obsadil třetí místo v soutěži Básne SK/CZ a vyhrál Drážďanskou cenu lyriky. Vydal básnické sbírky Pod dlažbou (2016) a Reál (2018). Podle Libora Staňka se v jeho druhotině „snoubí angažované básnické polohy se spirituálními. Básníkovo vědomí se bojovně a s velkou duchovní vervou snaží vklínit do soukolí negativně viděného světa.“