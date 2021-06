Turnaj ve stolním Curlingu

Rozjeďte s námi curlingovou sezónu a přijďte se pobavit u jedinečné hry se skvělými lidmi a výborným pivem! Startujeme v sobotu 26. 6. 2021 v 18:00 v nově otevřeném Pivovarském domě Poupě na Dominikánské 342/15. Vezměte si s sebou jednoho spoluhráče a 200Kč startovné na tým. Registrace do turnaje od 17:00 do 18:00 nebo do komentáře pod tento příspěvek ve formátu: Název týmu, Jméno 1, Jméno 2. Pokud jste stolní Curling nikdy nehrály, hru si můžete zdarma vyzkoušet před zahájením turnaje. Tuto hru zvládne opravdu každý. Na vítěze čekají krásné ceny! * Tento turnaj je věnován Lubošovi Gončárovi, spoluzakladateli stolního Curlingu a vášnivému hráči této úžasné hry.