Prodejní výstava masožravých rostlin

Prodejní výstava „Masožravé rostliny" se bude konat od pátku 11. června do neděle 20. června 2021, denně od 9.00 do 18.00 hodin v Botanické zahradě Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity, Kotlářská 2 v Brně. Vstupné do skleníků (expozice rostlin a výstava) je 120,- Kč, snížené 60,- Kč a rodinné 300,- Kč. Výstava masožravých rostlin bude doplněna o výstavu obrazů paní Jaroslavy Fišerové. Tato výstava bude trvat až do 8. srpna 2021.