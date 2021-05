Edukativní, interaktivní představení / přednáška o intimních vztazích a komunikaci.

„Miluju tě…“

„Já vás obě taky!“

Jestli si myslíte, že tohle je síla, tak to ještě nic není.

Po tom, co jsme začali zveřejňovat vaši reálnou online komunikaci, jste se nás začali ptát, co s tím.

Co mám dělat, aby se mi tohle nestávalo? Jak se ubránit esemeskové přestřelce?

Jak asi sami tušíte, odpovědi na tyto otázky jsou složitější než se zdá.

Dali jsme se proto dohromady s párovým terapeutem Honzou Vojtkem a v rámci přednášky Terapie sdílením LIVE s vámi chceme najít odpovědi na vaše otázky.