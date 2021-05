Leoš Mareš a hosté

Staré pecky vstupují do sezóny 2021 KONEČNĚ S DIVÁKY.

Druhý prázdninový víkend zamíří tato úspěšná GIGA SHOW do jednoho z nejkrásnějších amfiteátrů, do MIKULOVA. A to se superhvězdnou sestavou hostů. Kromě hostů tradičních se poprvé před diváky v rámci Starých pecek představí naživo Helena Vondráčková, které se zkušenost z SP5 narozeninového mejdanu líbila natolik, že přijala pozvání i na koncertní verzi. Stejně tak i Jan Bendig nebo skupina Lunetic. Naprostou bombou je ale zcela premiérové vystoupení pana Dalibora Jandy, který na Starých peckách vystoupí po dlouhé pauze vůbec poprvé.

Staré pecky vstupují do druhé a ještě větší sezóny. Těšíme se na Vás i v připravovaných dalších destinacích.