Po stopách Yody

Pozor, hledá se Yoda! Tenhle malý moudrý rytíř řádu Jedi se potuluje někde v parku na Kraví hoře. Pomůžete nám ho najít? Připravili jsme pro vás celkem 7 stanovišť, na kterých si můžete veselou formou procvičit základní znalosti z astronomie. A pokud se vám podaří vyluštit správně všechny úkoly, na konci na vás čeká malý poklad!

Hra je určená pro děti od 4 do 14 let. Potřebujete k ní umět číst (maminky a tatínci určitě pomůžou), tužku, papír a hrací kartu (ale postačí chytrý telefon na zapisování), mapku stanovišť, necelou hodinku času a dobrou náladu. Začínáme na vědecké stezce před hlavním vchodem do planetária.

Mapku stanovišť i hrací kartu najdete ke stažení zde. Těšíme se na vás!