Letní scéna Divadla Bolka Polívky - Hana a Petr Ulrychovi

Divadlo Bolka Polívky připravuje bohatý program pro Letní scénu 2021. Hrát se bude pod širým nebem v Brně, Mikulově a Slavkově.



Šestý ročník Letní scény Divadla Bolka Polívky je i v letošním roce naplánován tak, aby se postupně odehrával hned ve třech atraktivních lokalitách. Od 12. do 25. června a následně od 22. července do 15. srpna 2021 budou mít diváci možnost zhlédnout inscenace z vlastní produkce divadla i jeho hostů v amfiteátru na Kraví hoře v Brně, od 29. června do 5. července 2021 v amfiteátru v Mikulově a od 12. do 15. července 2021 na nádvoří Zámku Slavkov – AUSTERLITZ.

Vstupenky je možné zakoupit online na webu divadla.

Rok 2019 je pro sourozence Ulrychovy hned v několika ohledech výroční. Petrových pětasedmdesát, Hanina sedmdesátka, pětapadesát let společného vystupování, z toho čtyřicet pět se skupinou Javory. Tato výročí oslaví několika jubilejními koncerty, na kterých vystoupí H+P s oběma skupinami Javory i Javory beat. Při této příležitosti také představí reedici CD i vinylovou LP Nikola Šuhaj loupežník, které vydal Supraphon právě k sourozeneckému jubileu.