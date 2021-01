Letní scéna Divadla Polívky

Divadlo Bolka Polívky připravuje bohatý program pro Letní scénu 2021. Hrát se bude pod širým nebem v Brně, Mikulově a Slavkově.



Šestý ročník Letní scény Divadla Bolka Polívky je i v letošním roce naplánován tak, aby se postupně odehrával hned ve třech atraktivních lokalitách. Od 12. do 25. června a následně od 22. července do 15. srpna 2021 budou mít diváci možnost zhlédnout inscenace z vlastní produkce divadla i jeho hostů v amfiteátru na Kraví hoře v Brně, od 29. června do 5. července 2021 v amfiteátru v Mikulově a od 12. do 15. července 2021 na nádvoří Zámku Slavkov – AUSTERLITZ.

Vstupenky je možné zakoupit online na webu divadla.

12. 6.

SO – 20:30

DNA

13. 6.

NE – 20:30

Šašek a syn

16. 6.

ST – 20:30

Poslední ze žhavých milenců

17. 6.

ČT – 20:30

S láskou Mary

18. 6.

PÁ – 20:30

Lady Oskar

19. 6.

SO – 20:30

Manželství v kostce

21. 6.

PO – 20:30

Vzpomínky zůstanou

22. 6.

ÚT – 20:30

Pusťte mě ven!

23. 6.

ST – 20:30

Lordi

24. 6.

ČT – 20:30

Šest tanečních hodin v šesti týdnech

25. 6.

PÁ – 20:30

Lásky jedné plavovlásky

22. 7.

ČT – 20:30

Vysavač

23. 7.

PÁ – 20:30

Celebrity

24. 7.

SO – 20:30

Zlatá pláž

26. 7.

PO – 20:30

4 sestry

27. 7.

ÚT – 20:30

Srnky

28. 7.

ST – 20:30

Rebelky

30. 7.

PÁ – 20:30

Vysavač

31. 7.

SO – 20:30

Sex pro pokročilé

1. 8.

NE – 20:30

Na zlatém jezeře

4. 8.

ST – 20:30

Tři grácie z umakartu

5. 8.

ČT – 20:30

Milionový údržbář

7. 8.

SO – 20:30

Pavol Seriš: Pozemšťan



8. 8.

NE – 20:30

Lakomec

9. 8.

PO – 20:30

Benátky pod sněhem

11. 8.

ST – 20:30

Zločin v Posázavském Pacifiku

12. 8.

ČT – 20:30

Kutloch aneb I muži mají své dny

13. 8.

PÁ – 19:00

Lenka Filipová

14. 8.

SO – 19:00

Szidi Tobias & band – Sedmoláska

15. 8.

NE – 19:00

Hana a Petr Ulrychovi