Letní scéna Divadla Bolka Polívky - Benátky pod sněhem

Divadlo Bolka Polívky připravuje bohatý program pro Letní scénu 2021. Hrát se bude pod širým nebem v Brně, Mikulově a Slavkově.



Šestý ročník Letní scény Divadla Bolka Polívky je i v letošním roce naplánován tak, aby se postupně odehrával hned ve třech atraktivních lokalitách. Od 12. do 25. června a následně od 22. července do 15. srpna 2021 budou mít diváci možnost zhlédnout inscenace z vlastní produkce divadla i jeho hostů v amfiteátru na Kraví hoře v Brně, od 29. června do 5. července 2021 v amfiteátru v Mikulově a od 12. do 15. července 2021 na nádvoří Zámku Slavkov – AUSTERLITZ.

Vstupenky je možné zakoupit online na webu divadla.

Brilantní situační komedie o pozvání na večeři a zmatení jazyků. Jedni mají před svatbou, druzí možná před rozchodem. Společné setkání může ale všechno převrátit. Jedno malé nedorozumění vede až k absurdním situacím. Gilles Dyrek je znám jako tvůrce moderních komedií. Je oblíbený pro svou nadsázku a vtip. „Benátky“ vypráví příběh jedné „večeře s přáteli“, která konfrontuje dva mladé páry s opravdovostí a falší jejich lásky. Gilles Dyrek se satirickým úsměvem přitom odhaluje i naivitu některých z nás nad řešením problémů okolního světa.