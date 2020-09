Komenský k tabuli!

Výpravu do časů Jana Amose Komenského i vzpomínky na školní léta vám zprostředkuje nová výstava.

Výstava přiblíží život a dílo Jana Amose Komenského, od jehož úmrtí letos uplyne 350 let, i to nejzajímavější z dějin školství od časů učitele národů až do doby nedávné. Cílem je představit osudy jednoho z největších Čechů formou přístupnou a srozumitelnou pro dnešní děti a mladou generaci. S příběhem Komenského se tak návštěvníci seznámí na stránkách školní písanky, doplněných originálními komiksovými obrázky.

„Komenský jako spisovatel, učenec a především pedagog je zvěčněn v mnoha knihách, odborných publikacích a článcích, děti se o něm učí už od počátku školní docházky, což z něj často činí jen nezáživnou školní látku. Proto nechceme vyzdvihovat osobnost vzdálenou dnešnímu chápání, ale ukázat člověka s jeho představami, tužbami a usilováním více či méně úspěšným,“ vysvětluje autorka a kurátorka výstavy, knihovnice Irena Závacká z Jihomoravského muzea ve Znojmě.

Atmosféru školní třídy navodí vystavené učebnice, učební pomůcky, mapy, školní obrazy a zařízení z různých historických období. Dílo J. A. Komenského bude zastoupeno starými tisky ze sbírek Jihomoravského muzea ve Znojmě, z nichž vyniká norimberské vydání první obrázkové učebnice pro děti Orbis Pictus z roku 1662. Další slavná učebnice, Janua linguarum reserata (Dvéře jazyků otevřené), za života Komenského jeho nejpopulárnější práce, je na výstavě zastoupena hned dvakrát. Téměř 150 let dělí dva svazky, z nich jeden byl vydán v Amsterodamu a druhý v Praze.

Zejména Znojmáci si přijdou na své nad školními kronikami, katalogy, výkazy a třídními knihami znojemských škol od 17. století až po 80. léta století dvacátého. Zajímavostí je album Státního reformního reálného gymnázia, v němž je zapsán také nejslavnější znojemský student Prokop Diviš.