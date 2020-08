Koncert skupiny Eturnity + předkapela Hrozně

Literárně-hudební večer začne krátkým autorským čtením Evy Turnové, bývalé baskytaristky kapely the Plastic people of the Universe, jejíž sloupky v uplynulých devíti letech vycházely v časopisech Instinkt, Reflex a Reportér pod názvem Turnový háj. Nyní jsou v podobě glos vysílány na frekvenci Český rozhlas Plus. V roce 2018 byly sloupky zdramatizovány v divadle Husa na provázku. Hudební část večera zahájí brněnská kapela Hrozně - alternativní rock ovlivněný minimalismem, folkem a mnoha dalšími vlivy.

Skupina existuje v různých podobách od roku 1982. Složení: Martin Kozlovský - metalofon, kalimba, zpěv, Pavel Straka - akordeon, zpěv, Jaromír Řehoř - baskytara, zpěv, Pavel Magnusek - bicí. https://hrozne.webnode.cz/ Kapela Eturnity pak zahraje ve tříčlenném obsazení: Basa, zpěv: Eva Turnová (Plastic people of the Universe, DG 307) Kytara: Ivan Manolov (Děti kapitána Morgana, DG 307, Progres 2) Bicí nástroje: Jan Horváth (Strašidelný elektrik band, PKF, Alo Trio) Skladby ve stylu „smooth punk“ pocházejí z dílny Evy Turnové, Michala Nejtka, Ivana Manolova a Mejly Hlavsy. Texty jsou od Vratislava Brabence, Evy Turnové, Vladimíry Čerepkové, Oldřicha Janoty, Zbyňka Hejdy a Minny Pyyhkally.