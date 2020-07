Čtení ke kafi

U kafe se nemůže přihodit nic špatného… Je to posvátný rituál klidu, míru a pohody… Občas se u něho pustíte i do filozofování a nebo se zaposloucháte do hovorů od okolních stolků…Chvilka pohody a pohledů na obyčejný život kolem nás. Naučili nás dívat se na svět tak, jak se na něj dívají druzí. Naučili nás dodržovat rituály, které vymysleli druzí. Naučili nás poslouchat druhé a ne sebe. Ve třech letech jsme se ptali PROČ… Potom jsme se ptát přestali…