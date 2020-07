Zkurvení havlisti

Hubert, Bořek a Vladan chodí pravidelně do té naší krásné sauny. Prohřát se. Vyplavit toxiny a utužit zdraví. A taky si popovídat. Probrat současnou společnost. Politiku. Zdravotnictví. Ekonomiku. Fotbal. Autobazary. Evropskou unii. Raketové motory. Chemické procesy v listech rostlin. Kulturu a vatu. Trochu popřemýšlet o tom, kam se ten svět vlastně sype. Se vzrůstající teplotou jejich těl stoupá i jejich nasazení. Angažovanost. Chvílemi se rozpálí do běla. Jak to dneska známe. Máte-li také zájem o lidstvo, tak přijďte, tihle chlapíci vás nakopnou určitě správným směrem.

Michal Bumbálek Vystudoval brněnskou konzervatoř a JAMU. Už v době svých vysokoškolských studií navázal spolupráci s Divadlem Husa na provázku, kde posléze získal také angažmá. Hrál v inscenacích Petera Scherhaufera, např. Zahradní slavnost,...