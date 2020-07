Atrium Pražákova paláce bude po celý rok "zasvěceno" skupině Rafani. Rafani vystupují již dvacet let jako celek, nehledě na to, kdo aktuálně jsou jejich jednotliví členové. V Moravské galerii se představí výstavou, jejíž formát by byl v současném filmovém světě přirovnán k seriálu, či možná ještě lépe k minisérii Netflixu, jejíž jednotlivé díly mají sice rozdílné náměty, ale stejné herce a režiséry. Jedná se totiž o projekt, který se šestkrát od základů promění.

Rafani budou v Moravské galerii prezentovat výsledky poměrně intenzivní práce, přičemž se chystají pracovat s různými médii od instalací, přes plakáty, performance, videa, či zásahy do veřejného prostoru. Jednotlivé dílčí výstavy budou spojovat témata, jež Rafani ve své tvorbě rozvíjí a každá z nich bude navíc navazovat na některý z konkrétních projektů, které skupina již realizovala v minulosti. V Pražákově paláci je však pojedná jinak, aktualizovaně a v novém kontextu. Rok Rafana zahájí výstava Zdroj, pracující s motivem kruhového jezera, který skupina použila před 11 lety ve Galerii Václava Špály. Volba této výstavy na začátek projektu není náhodná: voda pro členy skupiny představuje metaforu, tajuplný zdroj, který se obrací do minulosti.