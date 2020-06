Kdo se bojí Virginie Woolfové?

Srdečné pozvání od Marthy a George na večer plný zábavy a her.

Edward Albee

Kdo by dokázal odolat pozvání na skleničku do domu Marthy a George? I když jsou už dvě hodiny ráno a návštěva se nezdá vhodná, mladý manželský pár, který se nedávno přistěhoval do univerzitního městečka, podlehne pokušení získat cenné společenské kontakty. Nejsou jen tak ledajaké. Marta – dcera zakladatele zdejší univerzity a vysokoškolský pedagog George totiž patří k místní elitě. Jenže jsou také víc než dvacet let manželé a jejich vztah, navenek úspěšný a šťastný, má značné trhliny. Na večírku se hodně pije, mluví a čtyři dospělí lidé rychle ztrácejí veškeré zábrany. Jediné, co po tomto setkání zůstane, je otřesná kocovina. Proslulé drama z roku 1962 je sice koncentrované mezi dvě dvojice, jeho sdělení však není pouhou sondou do rodinných záležitostí a sexuálních vztahů mezi muži a ženami. Mnohem víc je výpovědí o intelektuální společnosti, která vytváří nesmyslné konvence, přitom se baví krutými hrami, staví kolem sebe neproniknutelné bariéry, zatímco trpí osamocením, sní o ideálech, jenž nedokáže realizovat, a trýzní se zklamáním ze sebe sama.

Premiéra: 23. dubna 2021 v Mahenově divadle