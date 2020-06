Báječné léto s Lužánkami

Po dlouhých dnech doma, bez školy a kamarádů bude v Brně léto, jak se patří! Tvořivé, sportovní, plné výzev, výletů a zážitků. Ještě jste vaše děti nepřihlásili na letní tábor? Ve Středisku volného času Lužánky si stále můžete vybrat z desítek příměstských a pobytových táborů. Neváhejte, volná místa mizí rychle! Chystají se i kurzy pro dospělé.

Strávit léto jako Tarzan na lanech, herec na jevišti, umělec v ateliéru, kouzlit s nůžkami, se dřevem, keramikou nebo textilem, zadovádět si na paintballu, naučit se základy sebeobrany nebo elektroniky? V Lužánkách mohou menší děti i teenageři zažít nezapomenutelné léto kousek od bydliště. Na deseti místech v Brně a okolí, vždy od pondělí do pátku, od 8 do 16 hodin, se vaše ratolest zabaví s vrstevníky na příměstských táborech. Anebo raději za dobrodružstvím pod stan nebo do chatky na Vysočinu? Můžete vybírat i z týdenních pobytových táborů! Léto je stejně nejlepší v přírodě, se spoustou her, s tancem, jógou, kde se vaše děti mohou stát i záchranáři nebo kutily. Už nejste školou povinní, ale na léto se těšíte jako na smilování? Potěší vás kurzy pro dospělé! Naučte se točení na hrnčířském kruhu, zacvičte si jógu na Lidické každou středu, zažijte adrenalin až dvanáct metrů nad zemí v Lanovém centru PROUD Brno, grilovačku na zahradě anebo objevujte Brno s mobilní aplikací LApka a hrou Žabovřesky tajuplné. S Lužánkami nemá nuda v Brně šanci! Poslední volná místa na táborech a přihlašování na kurzy najdete na luzanky.cz.