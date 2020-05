Centrem Brna budou v sobotu od 14:00 do 16:00 projíždět historická auta, autobusy i vojenská vozidla ze sbírek Technického muzea v Brně. Akce Muzeum v pohybu připomene 90 let od zahájení autobusové dopravy v Brně a zároveň půjde o pozvánku do znovu otevřených expozic muzea, uvedl v tiskové zprávě ředitel muzea Ivo Štěpánek.

Konvoj vozidel vyjede z náměstí Svobody Masarykovou ulicí, projede kolem nádraží do Benešovy a Rooseveltovy ulice a přes Moravské náměstí a Rašínovu ulici se vrátí na náměstí Svobody. Pokračovat bude znovu k nádraží a pojede naopak do Husovy a Joštovy ulice a poté zase Rašínovou na výchozí místo. Po této trase bude jezdit dvě hodiny.

Do ulic vyjede 26 vozidel. Z osobních aut půjde například o meziválečná auta Z4 a Wikov 35, o vozy Tatra 57 a Škoda 1200 či závodní vozy Škoda Favorit 136 a Škoda 120 S Rallye a také o luxusní auta Tatra 700 a Tatra 613 NAREX. Z vojenského vozového parku lidé uvidí univerzální auto V3S a terénní vůz UAZ 469.

Vyjedou i autobusy, které jsou příznivcům dopravy dobře známé. Ze 40. let to bude Škoda 706 RO s přívěsem Karosa B 40 a Praga RND. Z doby socialismu pocházejí Škoda 706 RTO s přívěsem Jelcz, Karosa ŠM 11 a Ikarus.

Jízda centrem bude malou náhradou za tradiční červnové Dny dopravní nostalgie, které se kvůli covidu-19 uskuteční až 22. a 23. srpna. Aby si lidé mohli více připomenout 90. výročí autobusové dopravy, chystá dopravní podnik na září den otevřených dveří v autobusové vozovně ve Slatině.