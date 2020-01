Apocalyptica + Epica

BRNO zažije na podzim The Epic Apocalypse Tour, ohromující spojení kapel APOCALYPTICA a EPICA!

Na 26. říjen 2020 se chystá něco opravdu velkého! BRNO, hala Vodova bude hostit jedno zastavení turné kapel APOCALYPTICA a EPICA, které spojují své síly v tzv. The Epic Apocalypse Tour 2020!

POZOR: limitovaný počet exkluzívních vstupenek k stání u pódia – zajistěte si místo v kotli!

Finská APOCALYPTICA se svými skvělými covery od Metallicy nebo Slayer, hranými pouze na violoncella, s pomocí bicích, nesmazatelně zapsali do povědomí a srdcí mnoha metalových fanoušků. Svou originalitou a neotřelostí se tak zařadili mezi nejoblíbenější metalové kapely vůbec! APOCALYPTICA vydala před pár dny své již deváté studiové album s názvem „Cell-0“, první čistě instrumentální album po 17 letech! Opravdu zde neuslyšíte zpívanou ani hlásku, zato se plně ponoříte do barvitých tónů jejich krásně strašidelně znějících nástrojů a vychutnáte si tak naplno jejich unikátní cello-metal. Eicca Toppinen k albu říká: „Uvědomil jsme si, že po mnoha vokálních spolupracích a různých producentech se chceme ponořit hlouběji do jádra APOCALYPTICY a nejlepší způsob je udělat to vlastními silami, bez vnější pomoci“. Zavrtejte se hluboko do kořenů, ze kterých vzrostla APOCALYPTICA, bude vám tam dobře.

Holandská symfonic-metalová kapela EPICA, s nádhernou Femme Fatale Simone Simons v čele se za 18 let své existence dostala až na úplný vrchol mezinárodní metalové scény. Statisíce fanoušků po celém světě je milují, o čemž svědčí i statistická čísla. Jejich FB profil má víc než 2,2 milionu sledujících a jejich video „Cry For The Moon“ má na Youtube víc než 37,5 milionu shlédnutí! Jejich desky se pravidelně umísťují na předních příčkách žebříčků alb po celém světě, hrají na největších světových festivalech a plní ty nejprestižnější kluby a haly. Na konci loňského roku jim dokonce vyšla kniha s názvem „The Essence of Epica“. Láskyplně napsané dílo plné vzácných fotografií a upřímných osobních příběhů vyprávěných kapelou. Nová deska je v plánu na podzim 2020, stejně jako megaturné s APOCALYPTICOU!

Speciálním hostem turné je mladá finská progresivní metalová formace WHEEL, která vydala v loňském roce své debutové album „Moving Backwards“, které sklízí velmi pozitivní ohlasy. Talentovaní muzikanti se ve své tvorbě nebojí ničeho a pouští se i do kontroverzních témat jako je například syrská uprchlická krize. To vše je zabaleno do heavy, orchestrálního hávu s nádechem temného surrealismu.

Můžete se těšit na spousty nových skladeb. Vše bude podtrženo působivou produkcí, plnou speciálních efektů a pyra, a to vše v novém, krásném stage designu. Co dodat? The Epic Apokalypse Tour 2020 bude něco velmi speciálního, něco, co byste si neměli nechat ujít! APOCALYPTICA, EPICA a WHEEL zahrají 26. 10. v BRNĚ, hale Vodova!