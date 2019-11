Neděle 1. 12. 2019 od 10 do 17 hodin

Technické muzeum v Brně, Purkyňova 105

Technické muzeum v Brně připravuje pro děti pohádkový den ve své hlavní budově v Králově Poli. Připomeneme si klasické české pohádky a trochu nahlédneme i do těch zahraničních. Mezi auty, parními stroji a dalšími technickými exponáty potkáte vodníka, čerta nebo princeznu, které děti pozvou na interaktivní stanoviště s úkoly. Připomeňte si s námi, že Vánoce nejsou jen doba honby za nákupy a přelidněné obchody, vždy to bývala doba klidu, rodinné atmosféry a také pohádek. Zastavte se ve svém shonu a vezměte děti do muzea na pohádky.