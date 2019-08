Workshop: Dramamámy

„Dramamámy jsou cyklus lekcí dramatické výchovy pro rodiče s dětmi v sezóně 2019/2020, který nabízí prostor pro uměleckou seberealizaci rodičů i dětí, možnost prohloubení vzájemného vztahu i potěšení ze společných zážitků a divadelní tvorby.“

V průběhu workshopu se budou rodiče i děti prostřednictvím metod a technik dramatické výchovy (živý obraz, hra v roli, imaginace, interpretace, improvizace, tvorba etudy, pantomima, narativní pantomima, zástupní text, tvorba zvukového plánu, přednes a jiné) zabývat vybranými tématy jednotlivých lekcí. Rodiče s dětmi budou pracovat odděleně i společně, za cílem seberealizace obou věkových kategorií a následného propojení jejich divadelního vyjádření. Workshop povedou dvě lektorky, Denisa Tchelidze a Filipína Cimrová.

Kdo?

Maminky nebo tatínci, babičky nebo dědečci, tety či strýčci... s dětmi od 4 let.

Kdy?

1x za měsíčně, vždy v sobotu od 9:30 do 11:30

Témata:

12. říjen - "Jak běží čas" Všimli jste si toho? Čas utíká pokaždé jinak. Kdy se nám vleče a kdy běží jako o závody? (Pohybové hry, hra v roly.)

9. listopad - "Tajný svět věcí" Co dělají věci, když se člověk nedívá? Užijte si odpoledne se svou oblíbenou hračkou/předmětem. (Hra s předmětem a loutkou.)

7. prosinec - "V Africe" Pojďte s námi do Afriky! Krajiny bubnů, tepla a dobrodružných příběhů. (Rytmus, tanec, pantomima.)

11. leden - "Tady bydlím já" Kdy bydlíme? A proč třeba nebydlíme v tramvaji, v kině, anebo v moři? (Pohyb, prostor, hra v roly.)

8. únor - "Básnění" Hry s básněmi. (Rytmus, přednes, živé obrazy.)

7. březen - "Moje planeta" Vytvořte si vlastní planetu, kde budou platit vaše pravidla. Jaká by asi byla? (Hra v roly, zástupná řeč, pohybové hry.)

4. duben - !Až já budu dospělý" Jaké příkazy děti nemají rády? A jaké dospělý? Na co se děti těší v dospělosti? A co z dětství chybí dospělým? (Hra v roly, pantomima.)

2. květen - "Dědeček a babička" Co naši staří rodiče rádi dělají? Co nám vyprávějí? Co asi dělali, když byli mladí? Co s nimi rádi děláme my? Co na nich máme nejraději? (Stínohra, práce s rekvizitou.)

6. červen - "Ztracená věc" Ztrácíme věci? Najdou se ještě někdy? Kam se podějí ty, které už nikdy nenajdeme? (Práce s předmětem a loutkou, hra v roly.)

Kde?

Workshopový sál BuranTeatru, Kounicova 20, Brno

Cena?

Dospělý 1 800 Kč, dítě 900 Kč