Výstava 180 let s vlaky a vláčky volně navazuje na tematicky laděnou břeclavskou muzejní noc.

Městské muzeum a galerie Břeclav ve spolupráci s Fandy modelové železnice Břeclavska, sběrateli železničních artefaktů a Muzeem hraček Lednice vybralo celou řadu zajímavých předmětů, které přibližují tento způsob dopravy. Výstava připomene nejen významné jubileum příjezdu první parní lokomotivy do českých zemí, konkrétně do Břeclavi dne 6. června 1839, ale přiblíží i počátky železniční dopravy v Evropě. Jak byla chápana železnice na začátku své existence, co obnášela její realizace, provoz a jaký byl samotný přínos? Odpovědi na tyto otázky naleznete v prostorách muzea pod vodárnou ve dnech od 13.8. – 15.9. 2019.