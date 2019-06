Dobrých komedií není nikdy dost, a proto do Mahenova divadla přichází „novodobý Molière“ Sébastien Thiérry a ptá se: Kdo je pan Schmitt? Na vaše bránice útočí jedna z nejvtipnějších moderních frašek.

Jenže odpověď na tuto otázku není vůbec jednoduchá! Pátrání po ní však zaručeně vzbudí salvy smíchu a nakonec snad i malé zamyšlení nad absurditou života. Stačí jedno zazvonění telefonu a život dosud spořádaného manželského páru Bérandových se obrátí vzhůru nohama. Zvlášť, když žádnou pevnou linku vlastně nemají a nejmenují se ani Schmittovi, jak se jim snaží namluvit hlas na druhé straně aparátu. A to je prosím jen začátek. Kolotoč ztřeštěných situací a neuvěřitelných záměn se roztáčí. Nic není na svém místě. Tam, kde visel portrét tchýně, je nyní obraz psa. Klíče od bytu nepasují do zámku a na obvyklém čísle policie se hlásí taxislužba. Co dělat? Všechny dosavadní jistoty jsou rázem zpochybněny, člověk neví, čí je.

Takže pokud jste zvědaví - Kdo je pan Schmitt? - přijďte do Mahenova divadla na stejnojmennou komedii v režii Jany Kališové. V rolích manželů Bérandových uvidíte Evu Novotnou a Dušana Hřebíčka. Schválně, jakou zde najdete odpověď?!

Česká premiéra: 13. dubna 2018 v Mahenově divadle

autor: Sébastien Thiéry

režie: Jana Kališová

dramaturgie: Lucie Němečková

scéna: Nikola Tempír

kostýmy: Vladimíra Fomínová

Osoby a obsazení

Paní Béliérová: Eva Novotná

Pan Bélier: Dušan Hřebíček

Policista: Martin Veselý

Domovník: Sergej Sanža j. h.

Lékař: Jan Grygar

Karl: Roman Blumaier

Eva Novotná Narodila se v Kyjově. Po maturitě na Klvaňově gymnáziu byla přijata na studium herectví na Divadelní fakultě Janáčkovy akademie. K prvnímu hostování na prknech jeviště Mahenova divadla ji pozval její pedagog ze školy a tehdejší...