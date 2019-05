Klobouková slavnost - Brno Líšeň

Nenechte si ujít Rodinné piknikové odpoledne na Kostelíčku.

Co můžete čekat: příjemnou atmosféru, divadlo pro děti – Divadlo Špílberg, vystoupení tanečního kroužku Do tance s radostí, dílnu na výrobu klobouků, pokoření líšeňského rekordu o nejvíce klobouků na m2. A co Vás nečeká? Plnění úkolů, stanoviště ani fronty. Přineste si deky, dobrou náladu a něco dobrého na společný stůl.

V případě nepříznivého počasí se akce přesouvá na Dělňák (Klajdovská 28).

Akci pořádá Rodinné centrum Pastelka ve spolupráci s Kulturním centrem Líšeň.

Sobota 25. května 2019

16.00–19.00 hod.

Kostelíček (Kaple Panny Marie), Brno-Líšeň

Vstupné dobrovolné