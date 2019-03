T-Mobile Olympijský běh - Brno

Oslavte Olympijský den aktivně a zaběhnete si s námi zlatý závod T-Mobile Olympijského běhu. Start, cíl a zázemí závodu se nachází v areálu „Koupaliště Biotop, Brno-jih“. Přihlaste se na trasu 5 či 10 kilometrů, pomozte tak České olympijské nadaci a udělejte si radost během.

Na závodě vás čeká servis na úrovni velké sportovní akce, a to:

● převlékárna a úschovna

● mobilní toalety

● občerstvovací stanice na trati a samozřejmě také v cíli

● zdravotnická služba

● čas změřený oficiální časomírou

● foto ze závodu zdarma

● trasa certifikovaná Českým atletickým svazem

● doprovodný program

● účast olympioniků

● medaile pro vítěze a ceny od partnerů

Registrace probíhají jen do 12. června na www.olympijskybeh.cz (při platbě převodem jen do 5.6.). Registrace na místě nebudou možné.

Prvních 200 přihlášených závodníků do 31. března má v rámci registrace tričko zdarma. Prvních 100 přihlášených dětských závodníků má v rámci registrace tričko zdarma. Děti do 15 let startují zdarma.