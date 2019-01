S&M Metallica - Scream inc. & Kolínská filharmonie - live

Zažijte kus metalové historie - legendární koncert S&M skupiny Metallica,v SF už nedáte, ale máte jedinečnou příležitost zažít tento již kultovní večer v Brněnském SONO Centru. Za doprovodu Kolínské filharmonie odehraje S&M koncert nejlepší tribute band Metallicy na světě, skupina Scream Inc., která jako jediná převzala od Jamese Hetfielda originální notové zápisy z koncertu S&M pro orchestr.

SCREAM INC. – OFFICIAL METALLICA TRIBUTE BAND (KYJEV) & KOLÍNSKÁ FILHARMONIE

Kyjevská skupina Scream Inc.- Official Tribute band kapely Metallica je uznávanou světovou jedničkou mezi Metallica tribute kapelami, o čemž svědčí její opakovaná úspěšná turné po státech východní i západní Evropy, kde je žádána fanoušky Metallicy, kteří nešetří slovy chvály nad do detailu propracovaným výkonem všech muzikantů.

Brněnským fanouškům Metallicy nemusíme Scream Inc. dlouze představovat, protože zde již tato kapela několikrát s velkým úspěchem vystupovala v Music Clubu Mersey.

Teď přijíždí do Česka, aby se spojila s hudebníky z Kolínské filharmonie a spolu pak odehráli slavný koncert Metallicy se symfonickým orchestrem v San Francisku, S&M. Scream Inc. odehráli tento koncert v Moskvě s tamním symfonickým orchestrem, a dorazilo na něj na osm tisíc fanoušků.

V Česku jej předvedou v halách v Ostravě, v Brně a v Kolíně.