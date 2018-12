Poslední loď - Brno

Autorem hudby a písňových textů tohoto výrazného počinu na poli hudebního divadla je Gordon Matthew Thomas Sumner, kterého zná celý svět pod uměleckým jménem Sting. Anglický hudebník a příležitostný herec, v sedmdesátých a osmdesátých letech hlavní zpěvák rockové skupiny The Police, se na sólovou dráhu vydal v roce 1985 a od té doby se výrazně zapsal do dějin hudby, v níž se pohybuje napříč všemi žánry.

V roce 2013 napsal svůj první, velmi osobní muzikál, inspirovaný vlastními zážitky z dětství v anglickém námořním městě Wallsend, které je proslavené svými loděnicemi. Zdejší život se vždy točil kolem loděnice, v níž těžce pracující muži stavěli s ohromnou hrdostí velkolepé lodě. Muzikál Poslední loď ukazuje kolektivní sílu zdejší komunity, která čelí zániku lodního průmyslu, jenž zde měl velmi dlouhou a výraznou historii a formoval zdejší společnost. Zároveň vypráví romantický příběh Gideona Fletchera, který sní o jiné budoucnosti, touží cestovat po světě. Gideon opouští svůj život i lásku, aby když se po čtrnácti letech vrátí, najde loděnice v hluboké krizi a svou životní lásku po boku někoho jiného a uvědomuje si, že přišel o víc, než si kdy dovedl představit.

Oficiální premiéra na Broadwayi proběhla 26. října 2014 v Neil Simon Theatre. Muzikál obsahuje přes dvacet hudebních čísel, zahrnuje povětšinou původní písně, ale i dříve napsané skladby jako Island of Souls a All ThisTime ze Stingova alba The Soul Cages z roku 1991, také píseň When We Dance z desky Fieldof Gold z roku 1994 a skladbu Ghost Story z alba Brand New Day z roku 1999.

Na scénáři se podíleli slavní autoři John Logan, na jehož kontě jsou například filmové scénáře Gladiátor, Skyfall či SweeneyTodd, a Brian Yorkey, který za libreto k muzikálu Next to normal získal Pullitzerovu cenu a naši diváci ho znají jako autora Děsnýho pátku. Yorkey o Stingově hudbě řekl: „Ačkoli je to na první poslech zřetelný Sting, zároveň jde o velmi dramatickou hudbu. Není to jen pop uvedený na divadle.“

Muzikál Poslední loď získal v roce 2015 dvě nominace na Cenu Tony a my jej v režii a překladu Stanislava Moši uvádíme v únoru v české premiéře.