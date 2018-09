Paul Kalkbrenner v Brně

PAUL KALKBRENNER, JEDNA Z NEJVĚTŠÍCH HVĚZD TANEČNÍ SCÉNY, MÍŘÍ S NOVÝM ALBEM DO BRNA. Do Brna se vrací po úspěšném koncertě na festivale Colours of Ostrava, který proběhl na jaře. Koncert proběhne konkrétně v Zoner Bobyhall, a to v sobotu 2. března 2019. Brněnská Lasershow Hall v areálu Bobycentra prošla druhou fází rekonstrukce, samotná koncertní hala je přejmenovaná na Zoner BOBYHALL, a kromě jiného fanoušci jistě ocení fakt, že po 17 letech hala dostává výkonnou klimatizaci.

Jeho vystoupení „live in concert“ potrvá déle než 3 hodiny a s sebou přiveze aktuální album Parts of Life v koncertním provedení. Posluchači se mohou těšit také na zahraniční umělce z Kalkbrennerova labelu i domácí špičku. Kromě celého světa je Paul Kalkbrenner velice populární i v rodném Německu. V roce 2014 Paula oslovila německá vláda, aby hrál hlavní show před slavnou Braniborskou bránou, na počest pětadvacátého výročí od pádu berlínské zdi. Právě tam na jeho hudbu tančilo 400.000 lidí, což byl významný milník v jeho kariéře.