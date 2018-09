Vážení přátelé jižní Moravy a zdravého pohybu nejen na kole.

Author Valtické Cyklobraní 2018 bude opět akcí pro vás všechny, kteří rádi odpočíváte při pohybu na kole, toužíte si zlepšit své závodní výsledky a tradičně si rádi pochutnáte na sklence skvělého burčáku či vínka. Cyklobraní vás opět vezme přímo do vinařství Vinné sklepy Valtice (CHÂTEAU VALTICE) - tady budeme STARTOVAT i DOJÍŽDĚT do cíle a samozřejmě relaxovat po závodě třeba při chutném moravském jídle, víně, burčáku.

Abyste si mohli užít krásy okolí Valtic, také v 8. ročníku bude součástí výjezd vinohrady na kopec Reistna k oblíbenému saletu Kolonáda. A zůstává také kratší formát jednoho okruhu v přibližné délce 25 km, prostě POHODOVÁ STEZKA. Rychlíci a vytrvalci na BURČÁKOVÉ STEZCE se mohou těšit na nový plný okruh o tradiční délce 50 km. Přesný popis trasy a mapu zveřejníme v dostatečném předstihu před závodem. Fanoušci a diváci budou moci povzbuzovat při průjezdu přímo v prostoru zázemí Vinných sklepů Valtice, kde bude startovní i cílová rovinka.

8. ročník Cyklobraní součástí Author Maraton Tour

Malá změna nastane v termínu - 8. ročník se bude konat poslední sobotu 29. 9. 2018. Po důkladném sledování počasí minulých let bývá konec září stále krásným obdobím příjemného babího léta. Na vinohradech intezivně probíhá jihomoravské vinobraní provoněné burčákem, a tak i konec září je ideálním termínem v rámci našeho motta POHODA, BABÍ LÉTO A BURČÁK. Na zvýhodněnou registraci do závodu se můžete těšit v první třetině nového roku 2018.

Neváhejte a roztočte to s námi ve Valticích v sobotu 29. 9. 2018!

Děti a cyklobraní

Letos opět připravíme i pro ty nejmenší hravé závody a soutěže. Vše se pod bedlivým okem rodičů bude odehrávat přímo v zázemí - letos nově ve Vinných sklepech Valtice.

Děti se budou moci přihlásit do těchto dětských kategorií:

odstrkovadla

do 6 let

7 - 8 let

9 - 10 let

11 - 12 let

13 - 14 let

15 - 16 let