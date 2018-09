Jubilejní 5. ročník rodinné sportovní akce Blanenská desítka se rozeběhne a rozjede v sobotu 15. září 2018! Již nyní je na všechny tratě přihlášeno přes 650 účastníků. K letošnímu ročníku pořadatelé připravili pamětní účastnickou medaili pro každého sportovce, který dorazí do cíle desetikilometrového závodu a běžecké štafety! Na výběr je hned několik disciplín. Podle věku jsou vzdálenosti odstupňované od 200 m a 400 m, přes 1500 m až po dospěláckou vzdálenost 10 km. Tratě mají certifikaci od Českého atletického svazu, jsou bez převýšení a zatáček, proto přímo vybízejí pokořit váš osobní rekord! Každou z těchto tratí můžete absolvovat běžecky, na koloběžce nebo na in-line bruslích. Závod koloběžek je součástí Českého koloběžkového poháru a běžecký závod zase součástí Okresní běžecké ligy Blansko. Do obou seriálů tedy můžete posbírat body do celkového pořadí.

Specialitou je trojkombinace Blanenské desítky, což je trojboj 3 x 10 km ve všech třech sportech, ve kterých se během dne závodí! Nejdříve tedy v 10:35 start na inline bruslích, poté ve 12:20 na koloběžce a v 15:00 běžeckých 10 km. V celkovém pořadí trojboje rozhoduje součet dosažených časů. Cena startovného na trojkombinaci je zvýhodněna! Tři závody za cenu dvou startovných.

Nezapomeňme ani na běžeckou štafetu dvojic, kdy každý absolvuje svých 5 km a pořadatelé při slavnostním vyhlášení vítězů ocení první tři mužské, tři ženské i tři smíšené týmy. Děti na tratích 200 – 1500 m budou samozřejmě oceněny výhrami pro první tři v každé kategorii také, mimo to ale svou sladkou perníkovou medaili obdrží ihned v cíli. Po deseti kilometrech vám jistě přijde vhod iontový nápoj, koláček z Pekárny Blansko a ovoce ze Sadů Starý Lískovec.

Opět si můžete zapůjčit a vyzkoušet si sportovní vybavení – běžecké boty Mizuno, in-line brusle Tempish, chrániče. Pro výběr správných běžeckých bot přímo pro vás, pomůže běžecká diagnostika Mizuno, kde otestujete svůj došlap. Na místě bude také servis pro koloběžky a inline brusle.

Děti určitě ocení i skákací hrad a řidiči mohou nahlédnout do nových vozů z TOP Autosalonu Blansko. Unaveným svalům dopřejte odpočinek při masáži zdarma ve stanu Alpa nebo si drobné bolístky nechte zatejpovat za symbolických 50 Kč u stánku Raiffeisenbank. Bude o vás postaráno zkušenými fyzioterapeuty. To vám již přijde SMS s výsledkem a dosaženým časem a spěchejte k pódiu na vyhlášení výsledků, po kterém bude ihned následovat účastnická tombola. Do té je automaticky zařazen každý se startovním číslem. Ceny rozhodně stojí za to!

Buďte 15. září při tom a využijte online registrace na www.blanenskadesitka.cz. Při přihlášce do konce srpna budete mít na startovním čísle i své jméno. Na webu závodu lze také objednat oficiální funkční tričko Blanenská desítka v dámském i pánském provedení. K vyzvednutí bude přímo v den závodu u registrací na zimním stadionu na sportovním ostrově Ludvíka Daňka v Blansku.