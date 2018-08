Autoslalom Vyškov

Automobilové závody pro každého na vyškovském letišti. Vozidlo může mít propadlou STK, řidič nemusí mít řidičské oprávnění a může být nezletilý. Úpravy vozidel jsou bez omezení. Je povinné použití bezpečnostních pásů a přilby. Startovné na jednoho jezdce je 700,-Kč / 25Eur při zaslání přihlášky do 30.8.2018. Přihlášení je možné i ráno v den závodu a to do skončení administrativní přejímky. V tomto případě je startovné 800,-Kč / 29Eur.

Jede se jedna tréningová jízda a čtyři měřené jízdy, z nichž se čas nejhorší jízdy do výsledků nezapočítává. Přejímka bude od 8.00h do 9.00h na místním letišti - z Vyškova směr Pustiměř (sledujte ceduli "SLALOM") Přihlášky posílejte do 30.8.2018 na e-mail: PokornyFranta@seznam.cz Další info na 606 710 510 - František Pokorný