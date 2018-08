Festival Mezi sklepy - Mutěnice

Sobota 18.8. 2018 – přírodní amfiteátr Pod Búdama Mutěnice, okres Hodonín

Zahájení festivalu od 14.00 hod.

PROGRAM FESTIVALU:

★ 14.00 ZAHÁJENÍ

★ 14.15-15.15. BLACKSTARS BAND

★ 15.50-16.45 VRBOVSKÍ VÍŤAZI (SK)

★ 17.30-18.15 VELKÁ SVAČINA (SK+CZ)

★ 19.00-20.00 VIDIEK( SK)

★ 20.45-21.40 ZOČI VOČI (SK)

★ 22.30-23.30 PRAGO UNION&BAND (CZ)

★ 00.10-1.00 MUCHA (CZ)

VSTUPNÉ předprodej 300,- Kč

VSTUPNÉ NA MÍSTĚ 350,-Kč

Handicap zdarma

PŘEDPRODEJ JIŽ BRZY V SERVISNÍ KANCELÁŘI OÚ MUTĚNICE DENNĚ OD 8 DO 15 HODIN A V OBECNÍ KNIHOVNĚ V PROVOZNÍ DOBĚ!

Občerstvení + party stan

Akce probíhá za každého počasí!

Hlavní pořadatel: Kulturní komise obce Mutěnice ve spolupráci se agenturou Rock&People Mutěnice

informace k festivalu

Marek Ištvánek, tel. 602 437 068, aronasro@gmail.com

Vladimír Trávník, tel. 702 137 927, kultura@mutenice.cz

O PROGRAMU A KAPELÁCH:

Po roční pauze se do Mutěnic opět vrací srpnový mezinárodní multižánrový festival MEZI SKLEPY. Na letošní ročník se z rozpočtu obce podařilo vyčlenit finance na zajímavý hudební program, který proběhne v srdci naší obce zvané Búdy, kde se nachází více jak 500 vinných sklepů, které obhospodařují místní vinaři a vinařské firmy. Přírodní amfiteátr s velkokapacitním stanem přímo u hlavního pódia zasazený mezi vinné sklepy, umožňuje pořádat všechny akce za každého počasí.

Hudební program festivalu je žánrově zaměřen na širokou skupinu posluchačů. Letos se jako hlavní kapely představí legendární slovenská kapela Vidiek a dále pak velmi populární festivalová slovenská kapela Zoči Voči.

Z domácích kapel si nenechte ujít neskutečný hudební zážitek v podání uskupení Prago Union&Band, které je dvounásobným vítězem hudební ceny Anděl v kategorii Hip hop & r’n’b v čele s výborným rapperem Kato.

Festival dohraje svérázná kapela Mucha. Předpokladem pro to, abyste si Muchu zamilovali, je nebrat její tvorbu příliš vážně a seriózně. Právě humor a nadsázka jsou doslova leitmotivem celé její tvorby. V druhé řadě je pak třeba nebýt suchopárným moralistickým idiotem, který se štítí vulgárních výrazů a cítí se jimi pohoršen. Ne, že by snad Nikola byla vulgarismy posedlá nebo že by je samoúčelně nadužívala, ale pokud se jí do textu nějaký šťavnatější zrovna hodí, s jeho použitím neváhá.

Vrbovskí Víťazi je další slovenské hudební těleso vyznávající především “průmyslový folklór” za využití bizarních dechových hudebních nástrojů převážně vlastní výroby. Aforisticky humorné, minimalisticko-industriální písně zpívané především ve “vrbovštině” vás rozhodně nenechají klidným. Nástroje jako valchy, hadice a další nebudou chybět.

Blackstars Band je mladistvá rock-metalová kapela z Drnovic. Věk členů kapely nepřesahuje hranici čtrnácti let. Tato kapela vznikla začátkem roku 2013 a stihla už objet několik větších festivalů. I v tomto věku dokážou členové této kapely svým hudebním přednesem rozproudit publikum. Stojí za to určitě vidět a hlavně poslechnout.

Velká Svačina je česko-slovenská kapela složená z výborných muzikantů. Jejich osobitá hudba a skvělé texty osloví širokou skupinu posluchačů. Chybět nebudou skladby jako Genetický inženýr, Jesus Christ Superstar nebo vinařsky zaměřená skladba Kuprikol a spoustu dalších songů.

Věříme, že vám festival MEZI SKLEPY přinese skvělý hudební zážitek a stane se nedílnou součástí menších multižánrových festivalů.